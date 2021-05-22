«Я быстрее и сильнее его». Мэнни Пакьяо прокомментировал поединок с Эрролом Спенсом

Неужели это прощальный аккорд «ПакМэна»?

Мэнни Пакьяо / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) вернется в ринг после двухгодичной паузы, чтобы встретиться с непобежденным обладателем титулов IBF и WBC в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO).

В интервью порталу The Athletic Пакьяо поделился своим настроем на бой, заявив, что он сильнее и быстрее Спенса, несмотря на возраст.

«Мне нравится бросать вызов лучшим боксерам. Спенс – один из таких. Прошло уже два года с моего последнего боя. Меня это не беспокоит, потому что такой длительный перерыв пойдет на пользу, ведь я боксирую уже на протяжении 25 лет. Это необходимый отдых, который требуется моему организму для восстановления. Пока не знаю где пройдет бой, но пытаемся устроить его на большом, новом стадионе. Говоря про Спенса, он хороший боксер. Но я быстрее и сильнее его, даже учитывая, что я на 10 лет старше».

Ранее сообщалось, что переговоры о поединке между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и Пакьяо сорвались.

