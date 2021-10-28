«Я готов принять любой вызов». Джошуа может провести бой с Уайлдером в 2022 году

Экс-чемпион мира готов принять любые условия

Энтони Джошуа / фото - MARCA

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в интервью YouTube каналу iFL TV ответил хэйтерам, которые обвиняют его в уклонении от боев с потенциально опасными соперниками.

Чтобы доказать, что он не трус, Джошуа заявил, что готов после реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО) выйти в ринг против американского нокаутера Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

«Если фанаты сомневаются во мне, то могу сказать, что я с радостью приму бой с таким бойцом, как Уайлдер. Я хочу, чтобы люди знали, что я буду драться с любым соперником в расцвете сил или в любое другое время. Дайте мне условия, и я буду драться с кем угодно. Я люблю бокс и готов к любым вызовам. Я готов принять любой вызов, если юридические моменты не являются проблемой и с финансовой стороны все правильно. Люди знают, что я готов драться. Считаю, что Уайлдер принял бой с Фьюри, так как думал, что все будет легче, чем в предыдущих его поединках и попал в ловушку. Поэтому у них получилась трилогия. Но я могу провести бой с Уайлдером».

Напомним, Хирн пообещал фанатам, что в реванше с Усиком мы увидим другого боксера.