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«Я надеру ему зад». Небитый боец Мейвезера бросил вызов Беринчику
Редкач нашел соотечественнику вариант для поединка в США
30 августа 22:44
Фото: instagram.com/princerock_myrthil
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) нашел предложение о поединке в США для чемпиона WBO International Дениса Беринчика (15-0, 9 KO).
В своем Instagram Редкач опубликовал видео с проспектом Mayweather Promotions Роком Додлером Миртилом (17-0, 13 KO), на котором небитый американец призвал Беринчика провести поединок в США и пообещал украинцу устроить взбучку:
Редкач
Дружище, как дела? Знаешь Беринчика?
Prince Rock
Да, я его знаю. Парень, время подраться в США. Я надеру тебе зад.
Напомним, что ранее Редкач предлагал украинскому легковесу приехать потренироваться в США, взяв на себя оплату проживания и подготовки.
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