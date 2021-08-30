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«Я надеру ему зад». Небитый боец Мейвезера бросил вызов Беринчику

Редкач нашел соотечественнику вариант для поединка в США
Бокс Профессиональный бокс
30 августа 22:44
«Я надеру ему зад». Небитый боец Мейвезера бросил вызов Беринчику
Фото: instagram.com/princerock_myrthil

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) нашел предложение о поединке в США для чемпиона WBO International Дениса Беринчика (15-0, 9 KO).

В своем Instagram Редкач опубликовал видео с проспектом Mayweather Promotions Роком Додлером Миртилом (17-0, 13 KO), на котором небитый американец призвал Беринчика провести поединок в США и пообещал украинцу устроить взбучку:

Редкач

Дружище, как дела? Знаешь Беринчика?

Prince Rock

Да, я его знаю. Парень, время подраться в США. Я надеру тебе зад.

Напомним, что ранее Редкач предлагал украинскому легковесу приехать потренироваться в США, взяв на себя оплату проживания и подготовки.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Иван Редкач Денис Беринчик

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