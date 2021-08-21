Редкач пригласил Беринчика в США, пообещав оплатить проживание и тренировки

Иван хочет показать своему коллеге, как занимаются профессионалы

Иван Редкач / Фото: Thriller

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) предложил своему «заклятому другу» Денису Беринчику (15-0, 9 КО) приехать к нему в США:

«Денис Беринчик, с уважением чемпион, жду тебя в гости! Просто купи билет, все остальное – проживание, питание, тренировки, – я беру на себя. Зайдем в зал к мексиканцем, проведем настоящие спарринги – тебе запомнится на всю жизнь! Крутые эмоции».

Ранее Редкач постоянно задевал и вызвал на бой Беринчика. Также Иван регулярно критикует промоутера Дениса Александра Красюка.

От части, в предложении Редкача есть доля смысла для Беринчика. Об этом и не только рассказал бывший чемпион мира Александр Гвоздик.