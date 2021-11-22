«Я не остановлюсь». Комми выжимает из себя все соки ради победы над Ломаченко

У бывших чемпионов одна и та же цель в случае победы

Ричард Комми / Фото: Twitter Экс-чемпион легкого веса Ричард Комми (30-3, 27 KO) интенсивно готовится к предстоящему поединку с бывшим чемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).

Комми себя не жалеет, ведь на кону стоит многое – ганец, как и украинец, в случае победы в следующем бою надеется на реванш с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO): Я не остановлюсь. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Richard Commey (@richardcommey) XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.

Олег Шумейко-младший