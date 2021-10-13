«Войдет в историю». Майк Тайсон наконец прокомментировал бой Фьюри – Уайлдер
«Я охочусь за поясом WBC». Энди Руис готов подраться с Тайсоном Фьюри
Экс-чемпион супертяжелого веса хочет вновь подраться за титул
13:59
Энди Руис / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) в интервью YouTube каналу BT Sport Boxing подвел итоги третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), заявив, что хочет подраться с британцем.
«Это был потрясающий бой. Оба бойца шли ноздря в ноздрю. Один уронил второго, потом второй уронил первого. Это был изумительный поединок. Они показали, что у них сердца воинов и львов. Деонтей Уайлдер проделал потрясающую работу. Чаши весов качались туда-сюда, но я рад, что Тайсон одержал победу.
Безусловно, я хочу подраться с ними. Ради этого я и посетил их поединок. Я просто жду, когда все устранят друг друга, а затем я приду. Фьюри принадлежит именно тот титул, которого я жду. У меня были все пояса, кроме WBC, так что я охочусь за ним».
Напомним, ранее Руис рассказал, когда планирует вернуться в ринг.