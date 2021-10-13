«Я охочусь за поясом WBC». Энди Руис готов подраться с Тайсоном Фьюри

Энди Руис / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) в интервью YouTube каналу BT Sport Boxing подвел итоги третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), заявив, что хочет подраться с британцем.

Безусловно, я хочу подраться с ними. Ради этого я и посетил их поединок. Я просто жду, когда все устранят друг друга, а затем я приду. Фьюри принадлежит именно тот титул, которого я жду. У меня были все пояса, кроме WBC, так что я охочусь за ним».