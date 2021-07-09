Промоутер Касимеро: «У Ригондо только 1 плохой бой в жизни – против Ломаченко»
«Я покажу вам «старика». Экс-соперник Ломаченко показал отличную форму перед возвращением в ринг
Ригондо подерется против чемпиона мира Касимеро
20:18
Гильермо Ригондо / фото - Premier Boxing
Обладатель пояса WBA Regular Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) продемонстрировал свою актуальную форму накануне возвращения в ринг. 40-летний кубинец опубликовал в Instagram фото, на котором похвастался мышцами и кубиками пресса.
«Я покажу вам, что из себя представляет «старик»
Уже на следующих выходных противостоять Ригондо будет чемпион мира в легчайшем весе по версии WBO Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО)
Напомним Нонито Донэйр отказался выходит на бой против Касимеро.