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«Я покажу вам «старика». Экс-соперник Ломаченко показал отличную форму перед возвращением в ринг

Ригондо подерется против чемпиона мира Касимеро
Бокс Профессиональный бокс
20:18
«Я покажу вам «старика». Экс-соперник Ломаченко показал отличную форму перед возвращением в ринг
Гильермо Ригондо / фото - Premier Boxing

Обладатель пояса WBA Regular Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) продемонстрировал свою актуальную форму накануне возвращения в ринг. 40-летний кубинец опубликовал в Instagram фото, на котором похвастался мышцами и кубиками пресса.

«Я покажу вам, что из себя представляет «старик»  

Уже на следующих выходных противостоять Ригондо будет чемпион мира в легчайшем весе по версии WBO Джонриэль Касимеро (30-4, 21 КО)

Напомним Нонито Донэйр отказался выходит на бой против Касимеро.
Антон Кривенко
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Гильермо Ригондо

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