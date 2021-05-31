«Я сделал свою работу». Хэйни ответил на критику боя против Линареса

Американец не смог нокаутировать оппонента

Девин Хэйни / фото - ВВС

Обладатель пояса WBC в легкой весовой Девин Хэйни (26-0, 15 КО) ответил на критику своего поединка против Хорхе Линареса (47-6, 29 КО). Американец отметил, что не был удивлен реакции общественности

«Нет, я не был этому удивлен. Несмотря ни на что, я остаюсь сосредоточенным. Конечно, фанаты хотят увидеть зрелищный бой, но случается всякое, однако я считаю, что сделал свою работу. Потому что я лучший в дивизионе».

Ранее Девин обратился к Хорхе, попросив его сравнить их бой с боем против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).