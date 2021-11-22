Лопес – Камбососу: «Ты обидел мою мать, так что иди-ка ты на х**»
«Я стал причиной сбоя в работе Ломы». Лопес вспомнил о победе над самым техничным боксером в мире
Абсолютный чемпион легкого веса – о бое с украинцем
22 ноября 17:16
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Matchroom Boxing вспомнил о победе над Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):
Когда кто-либо пытался драться со мной – он оказывался на настиле. А те, кто пытался меня перебоксировать – были перебоксированы мной.
Самый техничный боксер в нашем спорте, которого все называют «Хай-Тек» или «Матрица». Что же, я расшифровал его и стал причиной сбоя в его работе.
Напомним, что Лопес следующий бой проведет с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.