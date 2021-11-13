«Я все поставил на карту». Гвоздик объяснил, почему в своем время принял решение завершить карьеру

Александр Гвоздик / фото - Eurosport

Украинский экс-чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик в интервью Виктору Ялимову рассказал, почему в достаточно молодом возрасте принял решение завершить успешную карьеру боксера.

Я все поставил на карту: мои физические возможности, возраст, то, сколько мне осталось, и принял такое решение. Оно было для меня не совсем простым, но я его принял. Если бы я мог заниматься этим до 80 лет, то ничего бы не бросал. Но надо чуть-чуть смотреть в будущее.

Например, у меня в голове не только бокс. Я верю, что могу добиться успеха в чем-то другом. Когда есть возможности сегодня, завтра их может уже не быть. Поэтому я решил воспользоваться своими идеями».