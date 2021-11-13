«Я все поставил на карту». Гвоздик объяснил, почему в своем время принял решение завершить карьеру
Украинский экс-чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик в интервью Виктору Ялимову рассказал, почему в достаточно молодом возрасте принял решение завершить успешную карьеру боксера.
«Я никогда не говорил, что завершил карьеру из-за бизнеса. Это сказал мой менеджер, и все понеслось. В целом причина комплексная. Мне 34 года, коронавирус, поражение – все сложилось в комплекс. Плюс, параллельно со стороны появились какие-то предложения и другие возможности, поэтому я принял такое решение. Никто же не думает, что я утром встал рано и сказал: «Так, завершу я карьеру, ничего не обдумывая».
Я все поставил на карту: мои физические возможности, возраст, то, сколько мне осталось, и принял такое решение. Оно было для меня не совсем простым, но я его принял. Если бы я мог заниматься этим до 80 лет, то ничего бы не бросал. Но надо чуть-чуть смотреть в будущее.
Например, у меня в голове не только бокс. Я верю, что могу добиться успеха в чем-то другом. Когда есть возможности сегодня, завтра их может уже не быть. Поэтому я решил воспользоваться своими идеями».
Напомним, Гвоздик рассказал, как поддерживает физическую форму на «боксерской пенсии».
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