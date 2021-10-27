Экс-чемпион мира советует Джошуа нанять бывшего тренера Александра Усика
«Я зае*ался проигрывать!» Джошуа обещает убить Усика в реванше
Экс-чемпион хэвивейта – о предстоящем поединке
11:58
Энтони Джошуа / фото - Sky Sports
Бывший чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в непривычно грубой манере дал интервью YouTube каналу iFL TV, в котором поделился настроем на предстоящий реванш с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я зае*ался проигрывать! Меня затр*хала вся эта боксерская чепуха! Я устал от этого д*рьма! Не удивляйтесь, если в реванше я размажу Усика по рингу. Это реальная война и я чертовски зол. Я выйду на ринг убивать. У меня внутри все бурлит даже сейчас, когда я просто об этом говорю. Вот это нужный настрой. Вот это реальное желание побеждать. Больше никакой скромности.
Хочу выйти на ринг и сделать ему больно. Хочу забрать его душу. Хочу вынудить его убежать».
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