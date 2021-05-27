«Я же только учусь быть хорошим боксером». Бетербиев возглавил рейтинг полутяжеловесов

Артур Бетербиев / фото - DAZN

Чемпион мира по версиям WBC/IBF Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) стал лучшим полутяжеловесом в мире по версии сайта боксерской статистики BoxRec. В своем Instagram россиянин отреагировал на эту новость, подшутив над самим собой.

Может, шутка какая-то? Я же пока только учусь быть хорошим боксером, к тому же, память у меня замечательная.

И в такой футболке я точно еще не фоткался. Угадаете, к чьему телу прифотошопили мою голову?»