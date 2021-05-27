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«Я же только учусь быть хорошим боксером». Бетербиев возглавил рейтинг полутяжеловесов
Россиянин принял обновленный рейтинг BoxRec за шутку
08:27
Артур Бетербиев / фото - DAZN
Чемпион мира по версиям WBC/IBF Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) стал лучшим полутяжеловесом в мире по версии сайта боксерской статистики BoxRec. В своем Instagram россиянин отреагировал на эту новость, подшутив над самим собой.
«Я уж не знаю, как так получилось, но BoxRec поставил меня на первую строчку в полутяжелом весе.
Может, шутка какая-то? Я же пока только учусь быть хорошим боксером, к тому же, память у меня замечательная.
И в такой футболке я точно еще не фоткался. Угадаете, к чьему телу прифотошопили мою голову?»
Недавно Владимир Кличко стал лучшим cупертяжеловесом в истории по версии авторитетного портала.
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