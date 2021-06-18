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«Я знал это. Вы все клоуны». Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на срыв боя с Фьюри

Глава Matchroom Boxing заявил, что британец догадывался о таком исходе
Бокс Профессиональный бокс
18:00
«Я знал это. Вы все клоуны». Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на срыв боя с Фьюри
Фьюри и Джошуа / Фото: CFP

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн рассказал The RIng, что AJ догадывался, что его поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) не состоится:

Джошуа никогда не чувствовал, что команда Фьюри хотела боя. На самом деле он думал, что Фьюри не хочет драться. Я не был так уверен в этом. Я встречался с Фьюри, и я верю, что он хотел поединка, но Джошуа всегда сомневался, что этот бой состоится. И когда поединок сорвался, он сказал типа: «Я знал это. Вы все клоуны».

Было очень странно видеть, как он пишет в Twitter и не останавливается. Он оставил одно сообщение, потом – второе. Джошуа говорил об этом очень громко. Он очень хотел этого боя, поэтому мы взяли время, чтобы немного продлить переговоры с Александром Усиком.

Мы помнили поединок с Руисом, когда за три недели до боя мы сказали, что Энди заменит Джаррелла Миллера, а Джошуа ответил: «Я хочу драться с ним, привезите парочку спарринг-партнеров, чтобы провести по 6-10 раундов, и я буду готов». Психологически он не был готов к бою и не находился в хорошем состоянии как физически, так и ментально. Когда бой с Фьюри сорвался, он хотел взять 3-4 недели, чтобы перестроиться, перезапустить лагерь и убедиться, что полностью готов к Усику.

Напомним, что ранее глава Matchroom Boxing заявил, что в поединке с Джошуа Александра Усика (18-0, 13 KO) интересуют лишь деньги.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа

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