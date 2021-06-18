«Я знал это. Вы все клоуны». Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на срыв боя с Фьюри

Фьюри и Джошуа / Фото: CFP

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн рассказал The RIng, что AJ догадывался, что его поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) не состоится:



Было очень странно видеть, как он пишет в Twitter и не останавливается. Он оставил одно сообщение, потом – второе. Джошуа говорил об этом очень громко. Он очень хотел этого боя, поэтому мы взяли время, чтобы немного продлить переговоры с Александром Усиком.

Мы помнили поединок с Руисом, когда за три недели до боя мы сказали, что Энди заменит Джаррелла Миллера, а Джошуа ответил: «Я хочу драться с ним, привезите парочку спарринг-партнеров, чтобы провести по 6-10 раундов, и я буду готов». Психологически он не был готов к бою и не находился в хорошем состоянии как физически, так и ментально. Когда бой с Фьюри сорвался, он хотел взять 3-4 недели, чтобы перестроиться, перезапустить лагерь и убедиться, что полностью готов к Усику.