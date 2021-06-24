Я знаю ключ». Накатани проанализировал бой Ломаченко с Лопесом и готов его повторить

Японец дал последнее интервью перед боем с украинцем

Интервью

Масайоши Накатани / Фото - Mikey Williams/Top Rank

До боя между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани остается всего лишь несколько дней, и атмосфера вокруг него все больше нагнетается.

В первую очередь, под давлением находится украинский боксер, которому большинство СМИ пророчит закат карьеры в случае поражения в ближайшем поединке. В случае же победы, Ломаченко, как и его промоутеры, мечтают о реванше с Теофимо Лопесом и возвращении своих чемпионских поясов.

Фото - Top Rank

В последние дни перед боем сам Накатани подлил масла в огонь, разразившись критикой в адрес Ломаченко за его последние выступления, заявив, что сам переход украинца в легкий вес – решение ошибочное, которое, в итоге, и похоронит его карьеру. Гробовщиком, судя по всему, будет именно он.

«Я считаю это большой возможностью, – говорит через переводчика в интервью The Ring Накатани. – Наблюдая за Ломаченко, я никогда не думал, что буду драться с ним. До того, как он перешел в легкий вес, меня поразили некоторые из его боев, в которых он играл с соперниками. Ни у одного бойца нет такой уникальной работы ног. Его мастерство было настолько фантастическим, что даже заставило меня задуматься, способен ли кто-то на Земле его победить? Его доминирующие победы были просто великолепны».

Because Loma highlights just never get old.



A look back at some of the greatest hits from a unique, already historic professional career.#LomaNakatani | SATURDAY | ESPN+ - 10pm ET pic.twitter.com/4VlHGDIwvL — Top Rank Boxing (@trboxing) June 23, 2021

Однако, по мнению Накатани, все кардинальным образом изменилось, когда Ломаченко стал драться с более крупными соперниками. Он уже не мог с ними демонстрировать ту легкость, которая у него была до этого. Исключением, по мнению японца, может быть разве что бой против Хорхе Линареса.

«К его чести, его тяжелая победа над Хорхе Линаресом была впечатляющей, продемонстрировав его исключительный набор навыков, но в остальном он не показал своего собственного бокса [в легком весе], который раньше делал его таким особенным».

Фото - Boxing Scene

У Накатани в поединке против Ломаченко будет существенное преимущество в росте – на целых 12 сантиметров (182 см против 170 см). Японский боксер будет просто возвышаться над украинцем, а также иметь преимущество в работе на дистанции из-за гароздо большего размаха рук (180 см против 166 см). Японец уверен, что преимущество в антропометрии, а также большой опыт боксирования в легком весе станут его главными союзниками в предстоящем поединке.

«Мое преимущество – в телосложении. Я уже давно боксирую в легком весе, а он в него поднялся. Это должно дать мне некоторое психологическое преимущество».

Общее у двух боксеров – бой против Теофимо Лопеса. У японца он состоялся чуть более чем на год раньше, чем у Ломаченко – в июле 2019-го. Тогда Накатани проиграл решением судей, пройдя всю 12-раундовую дистанцию.

В октябре 2020-го Лопес победил Ломаченко единогласным решением, хотя и проиграл вторую половину боя. Сам украинец до сих пор продолжает считать, что он победил в том поединке.

«Я думаю, что у Ломаченко был иной подход, чем у меня», – сказал Накатани. – В то время Ломаченко уже был проверенным чемпионом, годами был на вершине с большим послужным списком, а я был бойцом, который только начинал подниматься по мировой лестнице в легком весе. Лопес – суперопасный боец, особенно в первых двух раундах, поэтому Ломаченко был очень осторожен, не подвергая себя риску в первых раундах. У нас с Ломаченко разные взгляды на бой с Лопесом, и поэтому у нас были разные стратегии».

И главное, что Накатани знает, что ему нужно делать с Ломаченко. Японец уже определился со стратегией на бой и готов воплощать ее в жизнь. По его мнению, у него есть все для того, чтобы войти в историю.

«В идеале я хочу драться на своей собственной дальней дистанции, не попадая на любимую дистанцию ​​Ломаченко. Самый информативный бой, чтобы узнать его, – это его встреча с Лопесом. Выводы из [этого] боя включают ключ к разгадке того, как заставить Ломаченко чувствовать себя неприятно. Кажется, ему неуютно, когда на него нападают смелыми ударами».

Бой Ломаченко – Накатани пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 июня.