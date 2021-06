Я знаю ключ». Накатани проанализировал бой Ломаченко с Лопесом и готов его повторить

Масайоши Накатани / Фото - Mikey Williams/Top Rank

До боя между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани остается всего лишь несколько дней, и атмосфера вокруг него все больше нагнетается.

В первую очередь, под давлением находится украинский боксер, которому большинство СМИ пророчит закат карьеры в случае поражения в ближайшем поединке. В случае же победы, Ломаченко, как и его промоутеры, мечтают о реванше с Теофимо Лопесом и возвращении своих чемпионских поясов.

В последние дни перед боем сам Накатани подлил масла в огонь, разразившись критикой в адрес Ломаченко за его последние выступления, заявив, что сам переход украинца в легкий вес – решение ошибочное, которое, в итоге, и похоронит его карьеру. Гробовщиком, судя по всему, будет именно он.

