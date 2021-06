Японец упал на колени после избиения. Видео нокаута боя Ломаченко – Накатани

Ломаченко победил Накатани / Фото: Top Rank

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) уверенной победой нокаутом в девятом раунде завершил поединок против Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).



Украинец всю дистанцию владел преимуществом и смог довести его до победы в девятой 3-минутке. Удары Ломаченко раз за разом настигали соперника, и, когда японец уже не мог держать себя на ногах, рефери поединка решил сразу остановить избиение, не давая 10-секундного отсчета.

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage.



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct