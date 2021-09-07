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Йока: «Джойс, давай драться! Усику и Джошуа не до тебя»

Француз бросил вызов Джо
Бокс Профессиональный бокс
09:56
Йока: «Джойс, давай драться! Усику и Джошуа не до тебя»
Тони Йока / фото - Sky Sports

Боксер супертяжелого веса Тони Йока (10-0, 8 КО) бросил вызов Джо Джойсу (15-0, 11 КО). Француз объяснил, почему британцу не стоит ждать своего шанса подраться за пояс чемпиона мира. Слова Тони приводит The Ring.

«Слегка устал от этих промежуточных боев. Хочу выйти против бойца из топ-10. Хочу драться с Джойсом. Несколько месяцев назад я уже вызывал его на бой. Мы обсудили это, но он сделал свой выбор в пользу Карлоса Такама. Смысл? Все и так знали, что он его побьет. Понимаю, Джойс не хочет со мной драться, так как надеется вскоре сразится с объединенным чемпионом мира Энтони Джошуа. Но давайте по-чесному. Если Джошуа сперва побьет претендента Александра Усика, то затем встретится в объединительном бою с Тайсоном Фьюри. И они нацелены провести два кряду боя. Им не до тебя. Так что прекращай прятаться. Давай драться!

Мне надоело боксировать с теми, кто находится позади в рейтингах. Дайте мне топового оппонента. Понимаю, что лидеров мне не дадут до тех пор, пока я выйду на необходимую для этого позицию. А те, кто немногим меня выше — Джойс и Диллиан Уайт — они просто не хотят со мной драться. Я же готов боксировать с кем угодно!»

10 сентября Йока вернется в ринг боем против Петара Милаша (15-0, 11 КО) из Хорватии.

Напомним, Джойса лишили титула чемпиона Европы.

Антон Кривенко
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