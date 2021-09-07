Йока: «Джойс, давай драться! Усику и Джошуа не до тебя»

Тони Йока / фото - Sky Sports

Боксер супертяжелого веса Тони Йока (10-0, 8 КО) бросил вызов Джо Джойсу (15-0, 11 КО). Француз объяснил, почему британцу не стоит ждать своего шанса подраться за пояс чемпиона мира. Слова Тони приводит The Ring.

Мне надоело боксировать с теми, кто находится позади в рейтингах. Дайте мне топового оппонента. Понимаю, что лидеров мне не дадут до тех пор, пока я выйду на необходимую для этого позицию. А те, кто немногим меня выше — Джойс и Диллиан Уайт — они просто не хотят со мной драться. Я же готов боксировать с кем угодно!»