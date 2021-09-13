Йока оказался сильнее Милаша, нокаутировав его в 7-м раунде
Йока намерен разделить ринг Джойсом, Уайтом или Чисорой
Французский проспект жалуется на низкий уровень оппозиции
13 сентября 11:29
Тони Йока / Фото - FacebookНепобежденный французский супертяжеловес Тони Йока (11-0-0, 9 KO) в очередной раз заявил, что готов к поединкам с лидерами хэвивейта.
29-летнему проспекту надоело боксировать с соперниками, которые находятся ниже его по рейтингу. Цитирует Йоку boxingscene.com.
«Уже на протяжении долгого времени говорю, что я готов. Я жду своего шанса, и когда мне разрешат провести бой против соперника с именем. Я хочу доказать, что могу победить любого соперника. Мои промоутер и менеджер стараются успокоить меня, но я устал драться с парнями, которые стоят позади меня. Бойцы, находящиеся на верху рейтингов, не хотят драться с соперником, который стоит ниже него, даже если этот боец олимпийский чемпион. Мне нужны парни высшего уровня: Джо Джойс, Джозеф Паркер, Диллиан Уайт, Дерек Чисора. Дайте мне кого угодно из этого списка и я буду драться с ним».
Ранее сообщалось, что Йока может выступить в андеркарде украинского экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), который возглавит ивент от 11 декабря в Нью-Йорке.
Комментарии 0