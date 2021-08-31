Юбэнк-младший в декабре намерен подраться за пояс

Плей-офф чемпионата Европы. Турция — Польша. Видео трансляция
20:30
Британский боксер среднего веса Крис Юбэнк-младший (30-2, 22) рассказал порталу boxingnews24.com о планах подраться за пояс в декабре.
«Моя цель – забрать титул в декабре. Ранее я говорил, что хочу трижды подраться в этом году. Я готов боксировать уже в ближайшее время. «Временный» пояс WBA позволил мне занять отличную позицию и поэтому у меня есть несколько имен на прицеле.
Я уже давно хочу подраться с Головкиным, поскольку фанаты хотят увидеть этот бой. Его следующим соперником станет Мурата, но они подерутся не раньше чем через полгода. Мы должны успеть».
Напомним, на титул Мураты также претендует Эрисланди Лара.
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