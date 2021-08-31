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Юбэнк-младший в декабре намерен подраться за пояс

Крис надеется опередить Головкина

Бокс Профессиональный бокс
18:46
Юбэнк-младший в декабре намерен подраться за пояс
Крис Юбэнк-младший / Фото: Sky Sports

Британский боксер среднего веса Крис Юбэнк-младший (30-2, 22) рассказал порталу boxingnews24.com о планах подраться за пояс в декабре.

«Моя цель – забрать титул в декабре. Ранее я говорил, что хочу трижды подраться в этом году. Я готов боксировать уже в ближайшее время. «Временный» пояс WBA позволил мне занять отличную позицию и поэтому у меня есть несколько имен на прицеле.

Я уже давно хочу подраться с Головкиным, поскольку фанаты хотят увидеть этот бой. Его следующим соперником станет Мурата, но они подерутся не раньше чем через полгода. Мы должны успеть».

Напомним, на титул Мураты также претендует Эрисланди Лара.

Карен Агабекян
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