Юбэнк: «Усик умен, но у него нет размеров, чтобы победить Джошуа»
Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) поделился мнением о бое украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова британца приводит mirror.co.uk:
«Веселый бой, но Джошуа слишком большой и сильный. Усик умен, и он, без сомнений, умеет боксировать, но я считаю, что у него нет размеров, чтобы победить парня вроде Энтони.
Более того, и Энтони может боксировать, что он доказал в реванше с Энди Руисом, в котором смотрелся просто отлично. И да, мне бы хотелось, чтобы он победил».
Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Усику стоит предложить Джошуа высокий темп поединка и тогда он будет иметь шанс на успех. Другой британец Тайсон Фьюри и вовсе заявил, что украинец может нокаутировать действующего чемпиона.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна прямая трансляция боя Усик – Джошуа.