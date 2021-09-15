Юбэнк: «Усик умен, но у него нет размеров, чтобы победить Джошуа»

Фото: boxingscene.com

Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) поделился мнением о бое украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова британца приводит mirror.co.uk:

Более того, и Энтони может боксировать, что он доказал в реванше с Энди Руисом, в котором смотрелся просто отлично. И да, мне бы хотелось, чтобы он победил».