Редкач намекает на проблемы Усика с алкоголем
«Юсик обещал мне скинуть номер Васи». Редкач хочет помириться с Ломаченко
Об это украинский боксер сообщил в своем Instagram
14 января 12:38
Иван Редкач / фото - Facebook боксера
Скандально известный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) сообщил в своем Instagram, что намерен зарыть топор войны с другим известным украинским боксером – Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
Редкач заявил, что лидер супертяжелого веса Александр Усик (19-0, 13 КО) согласился помочь ему в этом деле. Усик пообещал ближайшее время дать Редкачу личный номер Ломаченко, чтобы тот мог позвонить и поговорить с ним.
«Завтра Юсик обещал скинуть номер Васи. Буду звонить ему и предлагать перемирие, потому что мы один братский народ, нужно жить дружно».
Напомним, ранее Редкач намекнул на проблемы Усика с алкоголем.