Запомните это имя. 19-летний Захареев стал лучшим боксером чемпионата Украины-2021 независимо от веса

Ранее украинец побеждал на молодежном чемпионате мира





Юрий Захареев / Фото: ФБУ

По итогам чемпионата Украины по боксу 19-летний победитель в весе до 71 кг Юрий Захареев был назван лучшим боксером турнира независимо от весовой категории.







Отметим, что в 2021 году Захареев выиграл молодежный чемпионат мира.

Напомним, ранее лидер сборной Украины Александр Хижняк решил остаться в аматорах на еще один олимпийский цикл.