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Запомните это имя. 19-летний Захареев стал лучшим боксером чемпионата Украины-2021 независимо от веса
Ранее украинец побеждал на молодежном чемпионате мира
13 сентября 19:49
Юрий Захареев / Фото: ФБУ
По итогам чемпионата Украины по боксу 19-летний победитель в весе до 71 кг Юрий Захареев был назван лучшим боксером турнира независимо от весовой категории.
Отметим, что в 2021 году Захареев выиграл молодежный чемпионат мира.
Напомним, ранее лидер сборной Украины Александр Хижняк решил остаться в аматорах на еще один олимпийский цикл.