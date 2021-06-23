Кроуфорд может провести бой против соперника из первого полусреднего дивизиона
Ждать осталось не так уж и мало. Стала известна дата следующего поединка Кроуфорда
Звездный американец проведет очередную защиту своего титула
07:33
Теренс Кроуфорд / Фото - cbssportsЧемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) вернется в ринг и проведет защиту своего титула 23 октября на телеканале ESPN, с которым сотрудничают его промоутеры из Top Rank. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.
Ранее Арум уже сообщал, что Кроуфорд проведет бой в октябре, а в качестве возможных соперников чемпиона он называл нескольких боксеров из первого полусреднего веса – экс-чемпионов мира Хосе Рамиреса (26-1, 17 KO) и Реджиса Прогрейса (26-1, 21 KO), а также Хосе Зепеду (33-2, 26 КО), – которые могли бы подняться в весе ради боя с Кроуфордом.
Напомним, Кроуфорд последний поединок провел в ноябре 2020 года. Тогда он в 4-м раунде нокаутировал экс-чемпиона мира британца Келла Брука.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем дивизионе Эррол Спенс хочет поединок с Кроуфордом.
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