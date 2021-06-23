Ждать осталось не так уж и мало. Стала известна дата следующего поединка Кроуфорда

Звездный американец проведет очередную защиту своего титула





Теренс Кроуфорд / Фото - cbssports

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе(37-0, 28 КО) вернется в ринг и проведет защиту своего титула 23 октября на телеканале ESPN, с которым сотрудничают его промоутеры из Top Rank. Об этом всообщает инсайдерРанее Арум уже сообщал, что Кроуфорд проведет бой в октябре, а в качестве возможных соперников чемпиона он называл нескольких боксеров из первого полусреднего веса – экс-чемпионов мира(26-1, 17 KO) и(26-1, 21 KO), а также(33-2, 26 КО), – которые могли бы подняться в весе ради боя с Кроуфордом.Напомним, Кроуфорд последний поединок провел в ноябре 2020 года. Тогда он в 4-м раунде нокаутировал экс-чемпиона мира британцаРанее сообщалось, что чемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем дивизионе