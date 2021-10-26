Промоутер Фьюри: «Усик – единственный в «королевском» дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном»
Жена Тайсона Фьюри рассказала, когда «Цыганский король» уйдет из бокса
Супруга уверена, что это случится очень скоро
15:18
Пэрис Фьюри с мужем / фото - Blou
Пэрис Фьюри, супруга чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью порталу talkSPORT рассказала, сколько еще ее муж будет выступать в профи.
«Это только мое мнение, но мне кажется, что он будет выступать еще несколько лет. Сейчас ему 33 года, и я думаю, может быть, он закончит в 35. Знаю, что Владимир Кличко и другие боксеры выходили на ринг где-то до 40 лет, но ведь бывает, что некоторые продолжают боксировать, пока не проиграют?
Не знаю, мне бы не хотелось видеть, как такое происходит с Тайсоном. Я не хотела, чтобы он продолжал, ведь всегда появляется тот, кто моложе и свежее. Думаю, еще два или три года, и затем Тайсон точно должен будет повесить перчатки на гвоздь».
Напомним, Боб Арум поведал, когда состоится следующий бой «Цыганского короля».
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