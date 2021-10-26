Жена Тайсона Фьюри рассказала, когда «Цыганский король» уйдет из бокса

Пэрис Фьюри с мужем / фото - Blou

Пэрис Фьюри, супруга чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью порталу talkSPORT рассказала, сколько еще ее муж будет выступать в профи.

Не знаю, мне бы не хотелось видеть, как такое происходит с Тайсоном. Я не хотела, чтобы он продолжал, ведь всегда появляется тот, кто моложе и свежее. Думаю, еще два или три года, и затем Тайсон точно должен будет повесить перчатки на гвоздь».