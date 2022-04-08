«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Жена Усика угрожает россии за зверский обстрел в Краматорске
рашисты, готовьтесь, мы будем мстить
08 апреля 17:27
Александр Усик вместе с супругой Екатериной / Фото: instagram.com/usykkate1Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика Екатерина в Instagram прокомментировала ракетный удар орков по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
Хочу от всей своей семьи и от себя лично принести соболезнования всем пострадавшим в Краматорске. Не то, что в Краматорске – во всей Украине, наверное. Потому что этому зверству нет оправдания. Просто звери, звери! Шакалы.
Я не знаю, как называть эту расу, которая просто такими масштабами делает, творит боль всей нашей стране. Господи, пожалуйста, пусть уже все это закончится и наступит мир в нашей стране. Но мы будем мстить. Россия, готовься, мы будем мстить. Этому прощения нет никогда.
Александр Усик начал подготовку к поединку с Джошуа.