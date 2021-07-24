Жесткое побоище нокаутера и технаря. Джойс vs Такам

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Превью

Джойс - Такам / Фото: Queensberry Promotions

24 июля на Wembley в Лондоне 35-летний непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) сразится с бывшим претендентом на титул 40-летним камерунцем Карлосом Такамом (39-5-1, 28 КО).



Британские промоутеры приготовили для любителей супертяжелого веса очень интересный турнир с топовым главным событием. Джойс сейчас в пиковой форме, несмотря на возраст, и через один-два боя может боксировать за пояс. Такам на текущий момент намного дальше от титульного боя, но он всегда считался хорошим и неуступчивым боксером. Поэтому нас ждет интересное противостояние.

Джойс после успешной любительской карьеры, где ему удалось завоевать серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в 2017-м году дебютировал в профи и победно начал свой путь к топам. В течение карьеры Джо нокаутировал хорошо знакомого украинской публике Яго Киладзе, затем удосрочил экс-чемпиона мира Бэрмейна Стиверна, российского ОМОНовца Александра Устинова, выиграл у Брайанта Дженнингса. Несмотря на такие именитые скальпы в ноябре 2020 года он считался аутсайдером в бою со вторым претендентом на титул WBO Даниэлем Дюбуа. Эксперты считали Джойса овечкой на заклании. Но в итоге фаворит схлопотал нокаут, а у нашего сегодняшнего героя открылся шанс подраться за пояс.

Если бы был организован объединительный бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, то Джойс стал бы следующим соперником украинца Александра Усика за временное чемпионство WBO. Этот поединок мог стать настоящим украшением карьеры Джо, но украинец все же подерется с Энтони, а британцу нашли Такама.

В карьере Джойса Такам не самый именитый соперник, но именно этот парень может создать наибольшие проблемы. Карлос боксирует в профи уже 16 лет и подрался со многими топовыми оппонентами. Из скальпов Карлоса стоит выделить престарелых Тони Томпсона и Франса Бота. При этом, Карлоса нокаутировал Александр Поветкин, побеждали его Джозеф Паркер, Энтони Джошуа и Дерек Чисора. Оказалось, что у африканца не самый крепкий подбородок, но в плане техники и скорости он создавал проблемы всем этим парням. Отметим, что Карлос сейчас ведет серию из четырех побед над середняками.

Такам является опытным, быстрым и техничным боксером, умеющим работать на различных дистанциях. Конечно, в супертяжелом весе мы чаще его видим на ближней и средней, ведь он уступал в росте многим оппонентам. У камерунца в арсенале есть хорошие хуки и апперкоты, а еще очень важно, что он активно пробивает их в клинче. Еще выделим работу ногами и тайминг. При этом, у Карлоса нет одиночного нокаутирующего удара. Он может прижимать соперников у канатов, разбивать их, финишировать, но лаки-панчи от него маловероятны.

Джойс в отличие от соперника не имеет быстрых ног. Но его спасают хорошая команда, боксерский интеллект, техника и мощнейший нокаутирующий удар. Джо нам бы хотелось назвать королем неожиданных попаданий, а до боя с Дюбуа его почему-то считали лишь обычным панчером. Это оказалось очень опрометчиво, поскольку ему удалось обыграть таланта именно в плане бокса. Также у британца хочется выделить мощный джеб. Вероятно, после Владимира Кличко это сильнейший джеб в супертяжелом весе. Сложно даже представить как Такам будет преодолевать выставленную руку противника.

В предстоящем поединке, как нам кажется, Джойс будет с первых секунд держать оппонента на джебе. Конечно, поначалу Такам будет его преодолевать, но затем его встретят клинч и жесткие удары навстречу. У Карлоса в предстоящем поединке есть надежда лишь на победу решением, поскольку голова британца для него слишком крепкая. Джо будет разбивать оппонента джебом, а затем вынудит того пойти на глупые риски, что приведет к его победе нокаутом.

Прогноз. Победа Джойса нокаутом в 6-м раунде.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua