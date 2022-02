Жутко! Уильямс показался после поединка с Юбэнком-младшим

Фото: Sky Sports

Средневес Лиам Уильямс (23-4-1, 18 KO) показал последствия поединка с Крисом Юбэнком-младшим (31-2, 22 KO). Отметим, что Уильямс четыре раза оказывался на настиле и разгромно проиграл по запискам судей.



Liam Williams the day after the Chris Eubank Jr fight… pic.twitter.com/xDXnIFYIPn