Жуткое зрелище. Американский проспект страшным ударом в висок нокаутировал обладателя очень странной прически

Мартинес и Меткалф / фото - Top Rank

Американский проспект среднего веса Хавьер Мартинес (4-0, 2 КО) жестко нокаутировал соотечественника Келвина Меткалфа (10-6-1, 3 КО) в андеркарте вечера бокса Top Rank в Лас-Вегасе.

Левша работал по этажам джорнимена, а в 4-м раунде попал мощным правом хуком прямиком в висок оппонента. На то, как Келвин пытался подняться, жутко смотреть.

No count needed



Javier Martinez opens tonight's show with a big right hand upstairs on Calvin Metcalf that ended things in abrupt fashion.#RamirezTaylor | Undercard LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/vw0z0ZPs3O