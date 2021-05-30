«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга

Как оказалось, Николай не зря избегал Виталия Кличко





Николай Валуев / Фото: Eurosport

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Роман Кармазин в интервью YouTube-каналу События в мире бокса и ММА рассказал, как во время спарринга отправили в нокдаун бывшего чемпиона супертяжелого веса Николая Валуева.



«Было такое, что Валуев падал на тренировках. Его сбили люди – знаете, какой грохот был, блин? Это спарринг, ничего такого. Его сильно уронил какой-то дагестанец, не помню кто. Такой грохот был, еще и на помосте. Такая туша упала - все полы затряслись. Это был нокдаун, он встал».

Напомним, Кармазин также уверен, что Валуев проиграл бы братьям Кличко.

