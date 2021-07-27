Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского турнира в Токио
Ус пробилась в финал ОИ-2020
Виктория – единственная представительница Украины в этом виде спорта
09:13
Фото: Getty Images
Украинка Виктория Ус пробилась в финал Олимпийских игр-2020 в Токио в гребном слаломе на байдарках.
Ус показала девятый результат в полуфинале среди 24 участниц.
Финал состоится сегодня, 27 июля. Ориентировочное начало – 10:00 по киевскому времени. Отметим, что в Токио Ус также выступит в гребном слаломе на каноэ.
Для Ус – это вторые Олимпийские игры. В Рио-2016 она не квалифицировалась в финал.
Комментарии 0