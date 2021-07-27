Ус пробилась в финал ОИ-2020

Виктория – единственная представительница Украины в этом виде спорта

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Украинка Виктория Ус пробилась в финал Олимпийских игр-2020 в Токио в гребном слаломе на байдарках.

Ус показала девятый результат в полуфинале среди 24 участниц.

Финал состоится сегодня, 27 июля. Ориентировочное начало – 10:00 по киевскому времени. Отметим, что в Токио Ус также выступит в гребном слаломе на каноэ.

Для Ус – это вторые Олимпийские игры. В Рио-2016 она не квалифицировалась в финал.