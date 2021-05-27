Алтухов и Янчук выступят на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 1000 м

Победителей гонки чемпионата Украины определяли с помощью фотофиниша

Фото: facebook.com/ukr.canoe

В гонке чемпионата Украины в каноэ-двойке на 1000 м решалась судьба олимпийской лицензии на Токио-2020.



Победителями стала полтавская пара Павел Алтухов и Дмитрий Янчук. Полтавчане на 0,11 с опередили львовский дуэт Юрия Вандюка и Тараса Мищука. Благо, фотофиниш помог судьям заезда определить сильнейшего. Третьими на финише оказались Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок (Волынская область).

Чемпионат Украины. Каноэ. Мужчины. 1000м

1. Павел Алтухов и Дмитрий Янчук – 3:36,59

2. Юрий Вандюк и Тарас Мищук – 3:36,70.

3. Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок – 3:39,09.

Напомним, что Алтухов на квалификационном турнире в Сегеде, Венгрия, добыл олимпийскую лицензию в Токио-2020.