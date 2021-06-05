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Лузан и Четверикова – чемпионки Европы в каноэ-двойке на олимпийской дистанции

Для Людмилы золото стало вторым на турнире
Гребля на байдарках и каноэ
16:17
Лузан и Четверикова – чемпионки Европы в каноэ-двойке на олимпийской дистанции
Лузан и Четверикова / фото - ФКУ

На чемпионате Европы в Познани, Польша, представители сборной Украины завоевали второй комплект золотых медалей.

В заезде на 500 метров в каноэ-двойке лучшими стали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

В финале чемпионата Европы украинки показали время 2:06.252 и опередили двукратных серебряных призеров чемпионата мира венгерок Вираг Балла и Кинксу Такач, а также титулованных немок Лизу Ян и Софи Кох.

Отметим, что дистанция 500 метров является олимпийской, ранее Лузан и Четверикова уже завоевали лицензию в Токио.

Ранее на континентальном первенстве Лузан впервые в карьере выиграла золото.

Антон Кривенко
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