Лузан и Четверикова представят Украину на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 500 м

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 10
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1*:1 Окончен
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь 1:2 Окончен
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро 1:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия 3:2 Окончен
16:15 Россия - Дания 3:0 Окончен
20:15 Беларусь - Великобритания 3:4 Окончен
20:15 Канада - Норвегия 4:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:2 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 90) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко 1:2 Окончен
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Lois Boisson - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
16:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska 1:2 Окончен
20:00 Магдалена Фреч - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец 0:1 Окончен
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия 8:1 Окончен
16:15 США - Латвия 4:2 Окончен
20:15 Швеция - Чехия 2:4 Окончен
20:15 Финляндия - Италия 3:0 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:45 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Канада -:- Запланирован
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован

Лузан и Четверикова представят Украину на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 500 м

Людмила и Анастасия установили личный рекорд
Гребля на байдарках и каноэ
20:47
Лузан и Четверикова представят Украину на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 500 м
Лузан и Четверикова / Фото: facebook.com/ukr.canoe/

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова победили в гонке чемпионата Украины в каноэ-двойке на дистанции 500 м.

Полтавско-житомирский дуэт установил личный рекорд и рекорд канала – 1:56,3. Вторыми к финишу пришли Валерия Терета (Львовская область) и Елена Цыганкова (Ровненская область) – 02:01,6. Первую тройку заезда замкнули Людмила Бабак (Запорожская область) и Юлия Колесник (Одесская область) – 02:04,9.

Напомним, что пара Павел Алтухов и Дмитрий Янчук выступит на ОИ-2020 в Токио в каноэ-двойке на дистанции 1000 м.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Людмила Лузан Анастасия Четверикова Людмила Бабак

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Украина привезет 10 медалей с этапа Кубка мира
Украина привезет 10 медалей с этапа Кубка мира
Гребля на байдарках и каноэ
16 мая 21:46
1

Новости: Гребля на байдарках и каноэ

Лузан и Четверикова представят Украину на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 500 м
Лузан и Четверикова представят Украину на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 500 м
20:47
Алтухов и Янчук выступят на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 1000 м
Алтухов и Янчук выступят на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 1000 м
Токио-2020
19:29
Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
10:03
Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
18 мая 19:55
Украина привезет 10 медалей с этапа Кубка мира
Украина привезет 10 медалей с этапа Кубка мира
16 мая 21:46
Алтухов добыл лицензию на ОИ-2020 в Токио
Алтухов добыл лицензию на ОИ-2020 в Токио
13 мая 13:14
По итогам Кубка Украины определилась олимпийская сборная
По итогам Кубка Украины определилась олимпийская сборная
12 апреля 17:54
Кубок Украины памяти Юлии Рябчинской. Видео трансляция
Кубок Украины памяти Юлии Рябчинской. Видео трансляция
12 апреля 09:49
Когда все пошло не по плану. Олимпийского призера признали виновным в попытке вывезти 650 кг кокаина
Когда все пошло не по плану. Олимпийского призера признали виновным в попытке вывезти 650 кг кокаина
1 апреля 19:52
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости