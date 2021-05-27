Украина привезет 10 медалей с этапа Кубка мира
Лузан и Четверикова представят Украину на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке на 500 м
Людмила и Анастасия установили личный рекорд
Лузан и Четверикова / Фото: facebook.com/ukr.canoe/
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова победили в гонке чемпионата Украины в каноэ-двойке на дистанции 500 м.
Полтавско-житомирский дуэт установил личный рекорд и рекорд канала – 1:56,3. Вторыми к финишу пришли Валерия Терета (Львовская область) и Елена Цыганкова (Ровненская область) – 02:01,6. Первую тройку заезда замкнули Людмила Бабак (Запорожская область) и Юлия Колесник (Одесская область) – 02:04,9.
Напомним, что пара Павел Алтухов и Дмитрий Янчук выступит на ОИ-2020 в Токио в каноэ-двойке на дистанции 1000 м.