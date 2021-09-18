К золоту ЧМ Лузан сразу же добавила серебряную медаль
Лузан после двух медалей ЧМ за полчаса: «Отдала все силы»
Эмоции украинки сразу после финиша
Фото: ФКУ
Украинка Людмила Лузан прокомментировала выступление на чемпионате мира в Копенгагене.
24-летняя спортсменка в течении получаса провела два финальных заезда: завоевала золото с Анастасией Четвериковой (каноэ-дойка 500 м) и вязала серебро (каноэ-одиночка 500 м):
«Чувствую себя как-то непонятно. Отдала все силы. Это был самый сильный финиш в моей жизни, потому что я отдала все, что могла. Тяжело сейчас держать ту форму, которая была на Олимпийских играх, но я удовлетворена результатом, потому что золото на олимпийской дистанции – это самое важно, что было. Мы это сделали.
Очень мало времени, чтобы отдохнуть перед следующей дистанцией. Конечно, я собой недовольна, потому что мне всегда нужно золото, но на данном этапе я ценю эту медаль и, надеюсь, что золото будет».
Впереди у Лузан еще финал в каноэ-одиночке на 200 м. На Олимпийских играх-2020 в Токио в этой дисциплине Людмила завоевала бронзу.
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