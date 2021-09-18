Лузан после двух медалей ЧМ за полчаса: «Отдала все силы»

Эмоции украинки сразу после финиша

Фото: ФКУ

Украинка Людмила Лузан прокомментировала выступление на чемпионате мира в Копенгагене.

24-летняя спортсменка в течении получаса провела два финальных заезда: завоевала золото с Анастасией Четвериковой (каноэ-дойка 500 м) и вязала серебро (каноэ-одиночка 500 м):

«Чувствую себя как-то непонятно. Отдала все силы. Это был самый сильный финиш в моей жизни, потому что я отдала все, что могла. Тяжело сейчас держать ту форму, которая была на Олимпийских играх, но я удовлетворена результатом, потому что золото на олимпийской дистанции – это самое важно, что было. Мы это сделали. Очень мало времени, чтобы отдохнуть перед следующей дистанцией. Конечно, я собой недовольна, потому что мне всегда нужно золото, но на данном этапе я ценю эту медаль и, надеюсь, что золото будет».

Впереди у Лузан еще финал в каноэ-одиночке на 200 м. На Олимпийских играх-2020 в Токио в этой дисциплине Людмила завоевала бронзу.