Лузан впервые в карьере стала чемпионкой Европы

Украинка завоевала 50-ю медаль для сборной Украины

Людмила Лузан / фото - ФКУ

24-летняя Людмила Лузан стала чемпионкой Европы по гребле на каноэ-одиночке на дистанции в 500 метров. Украинка выиграла золотую медаль на соревнованиях в Познани, Польша.

Главной соперницей Людмилы стала чемпионка Европы 2018 и 2019 годов белоруска Алена Ноздрева. В финальном заплыве Людмила обогнала соперницу более, чем на 6 секунд. В итоге Ноздрева уступила 1 сотую секунды венгерке Вилаг Багга и стала третьей.

Награда каноэистки стала 50-й для сборной Украины.

В 2018 году Лузан была бронзовым призером континентального первенства в этой же дисциплине. В 2019 ей удалось выиграть золото и серебро в заездах на 500 и 200 метров соответственно.