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Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебро в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м

Это 15-я медаль сборной Украины на Олимпиаде в Токио
Olympics Токио-2020
05:55
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебро в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м Тема дня
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова/Фото: GettyImages

Сборная Украины завоевала свое четвертое серебро и пятнадцатую медаль в общей сложности на Олимпиаде-2020 в японском Токио.

В гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м чемпионки Европы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова уверенно вышли в финал и финишировали в нем на втором месте со временем 1:57.499.

Напомним, что первую медаль наших гребцов на Играх в Токио – бронзовую – на дистанции 200 м в каноэ-одиночке завоевала Людмила Лузан, которая теперь является двукратным призером Олимпиады-2020. 

Фото: НОК Украины

Наши Павел Алтухов и Юрий Вандюк не сумели пробиться в основной финал в гребле на каноэ-одиночке на 1000 м. В финале Б они финишировали 4-м и 8-м соответственно.

Также мимо медального заезда на 500 м пролетела и наша женская байдарка-четверка в составе Марии Кичасовой-Скорик, Людмилы Куклиновской, Марии Повх и Анастасии Тодоровой. В финале Б девушки финишировали вторыми.

Александр Сукманский
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Людмила Лузан Анастасия Четверикова

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