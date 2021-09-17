Украинцы вышли в 11 финалов на чемпионате мира

Медальные заезды пройдут 18 сентября

Фото: facebook.com/ukr.canoe

В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Байдарочница Мария Повх вышла в финал на дистанции 500 метров, выиграв свой заезд с результатом 1:53.12 минуты.

Еще одними финалистами чемпионата мира стали Виталий Вергелес/Андрей Рыбачок (каноэ-двойка 500 м), которые победили в полуфинальном заезде с результатом 1:41.98 минуты.

Таким образом, за два первых дня чемпионата мира украинские спортсмены вышли в 11 финалов. Медальные заезды пройдут в заключительный день турнира 18 сентября.