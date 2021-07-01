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Американский вундеркинд превзошел достижение украинца и стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат

Достижение Карякина не могли превзойти 19 лет
Шахматы
21:03
Американский вундеркинд превзошел достижение украинца и стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат
Абхиманью Мишра / Фото: ESPN / Austin Fuller

Американец Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.

12-летний Мишра добыл три балла на турнирах в Будапеште. В трех турнирах в Венгрии Абхиманью превысил 2600 эло-рейтинга и в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. Ему удалось превзойти достижение украинца Сергея Карякина, который в августе 2002 года получил наивысшее шахматное звание в 12 лет и 7 месяцев.

Напомним, что ранее скончался экс-тренер Гарри Каспарова и Карякина (после смены гражданства на российское) Юрий Дохоян из-за последствий коронавируса.

Олег Шумейко-младший
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Сергей Карякин

Комментарии 1

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1 июля 2021г. 21:28
Не українця,а судячи з його висловлювань,зовсім не українця.
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Новости: Шахматы

Американский вундеркинд превзошел достижение украинца и стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат
Американский вундеркинд превзошел достижение украинца и стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат
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