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Итоги четвертого тура чемпионата Европы для Украины. Победа женщин и ничья у мужчин
Украинки реабилитировались за поражение от Италии
15:48
Фото: Ukrainian Chess Federation
В словенском Четеже для женской и мужской сборных Украины прошел четвертый тур чемпионате Европы.
Мужская сборная Украины сыграла вничью с Испанией (2:2). Женщины также сыграли с испанками, но победили (2,5:1,5).
В 5-м туре чемпионата Европы наши украинские мужчины встретятся с Грузией, а женщины с Азербайджаном.
Результаты сборных Украины в предыдущих трех турах.
Мужская сборная Украины: Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.
Женская сборная Украины: Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса, Инна Гапоненко и Наталья Жукова.