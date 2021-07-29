Может вернуть шахматную корону в Украину. Анна Музычук квалифицировалась в турнир претенденток

Ранее чемпионкой мира была ее сестра Мария

Анна Музычук / Фото: FIDE

Кубок мира по шахматам-2021 еще не закончился, а уже принес нам хорошие новости. Украинка Анна Музычук вышла в полуфинал и гарантировала себе участие в турнире претенденток.



Всего на Кубке мира разыгрывается три путевки в ТП. Александра Горячкина, которая вышла в полуфинал турнира, уже находится в списке участниц турнира претенденток. Поэтому Мария, которая в 1/2 финала играет с вышеупомянутой Горячкиной (0,5-0,5 после первой партии в классике), Тянь Чжунъи и Александра Костенюк отобрались в предстоящий ТП.

Отметим, что последней украинкой, которая становилась чемпионкой мира, была сестра Анны Мария Музычук, которая владела шахматной короной с 2015 по 2016 года. Действующей чемпионкой мира по шахматам является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

На турнире претенденток-2022 осталось еще два вакантных места – одно получит победительница турнира Grand Swiss, который пройдет с 25 октября по 8 ноября 2021 года, а еще одна путевка достанется лучшей по классическому рейтингу FIDE в январе 2022 года.