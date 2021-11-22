Шевченко выиграл чемпионат мира по шахматам
Мужская сборная Украины – победитель командного чемпионата Европы по шахматам
В заключительном туре континентального первенства была бита команда Армении
22 ноября 09:40
Чемпионат Европы по шахматам / Фото - FacebookМужская сборная Украины выиграла у команды Армении со счетом 3:1 в 9-м туре чемпионата Европы по шахматам и стала триумфатором первенства.
Украинцы Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук стали победителями турнира. Второй стала сборная Франции, на третьем месте оказались поляки.
Чемпионат Европы. Командный зачет. Мужчины
1. Украина – 14 (212,5 – дополнительный показатель)
2. Франция – 14 (207,5)
3. Польша – 13 (192,5)
4. Испания – 13 (190,0)
5. Азербайджан – 12 (224,0)
6. Россия – 12 (206,5)
Отметим, что женская сборная Украины стала четвертой на командном чемпионате Европы.
Напомним, американец Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.
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