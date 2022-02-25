«Поддержите оружием, разведдаными». Каспаров призвал мир помочь Украине и свергнуть путинский режим

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13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в своем Twitter призвал мировые власти помочь Украине в войне с Россией и рассказал, как действовать, чтобы пошатнуть путинский режим:



Обанкротить путинская военная машина. Заморозить и конфисковать финансы России, а также его и его банды.

Выгнать Россию из всех международных и финансовых учреждений. PACE, Interpol и т.д.

Отозвать всех послов из России. Нет смысла говорить. Новое унифицированное сообщение – «остановись или будь полностью изолирован».

Запретить все элементы путинской глобальной пропагандистской машины. Исключить, заткнуть, отправить домой. Прекратите помогать диктатору распространять ложь и ненависть.

Разоблачать и действовать против путинских лакеев в свободном мире. Если Шредер и ему подобные продолжат работать на Путина, предъявляйте обвинения. Спросите владельцев и рекламодателей сетей, пропагандирующих путинских пропагандистов вроде Карлсона, почему они это позволяют.

Заменить российскую нефть и газ. Давите на OPEC, увеличивайте добычу, снова открывайте Keystone. Вы не сможете спасти планету, если не спасете людей на ней.

Признайте, что будут затраты, жертвы. Долго ждали, цена высокая, но будет только выше. Пришло время сражаться.