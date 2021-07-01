Карлсен узнал имя претендента, который посягнет на шахматную корону. Сам турнир стал самым длинным в истории
Тренер Каспарова и Карякина скончался из-за последствий COVID-19
Дохояну было 56 лет
18:53
Юрий Дохоян / Фото: ФШР
Российский гроссмейстер, заслуженный тренер РФ по шахматам Юрий Дохоян ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Дохояну было 56 лет.
Под руководством Дохояна женская сборная России впервые победила на Всемирной шахматной Олимпиаде в 2010 году. В 2011 перешел на пост главного тренера мужской национальной команды.
Среди воспитанников Юрия можно выделить 13-о чемпиона мира Гарри Каспарова и Сергея Карякина.
Напомним, что Ян Непомнящий, который работал с Дохояном в сборной, выиграл Турнир претендентов в 2021 году.
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