Тренер Каспарова и Карякина скончался из-за последствий COVID-19

Дохояну было 56 лет

Юрий Дохоян / Фото: ФШР

Российский гроссмейстер, заслуженный тренер РФ по шахматам Юрий Дохоян ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Дохояну было 56 лет.



Под руководством Дохояна женская сборная России впервые победила на Всемирной шахматной Олимпиаде в 2010 году. В 2011 перешел на пост главного тренера мужской национальной команды.

Среди воспитанников Юрия можно выделить 13-о чемпиона мира Гарри Каспарова и Сергея Карякина.

Напомним, что Ян Непомнящий, который работал с Дохояном в сборной, выиграл Турнир претендентов в 2021 году.