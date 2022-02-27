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«Весь остальной мир просто на это смотрит». Топовый российский шахматист признал вину каждого гражданина рф в войне с Украиной

Дубов надеется, что что за стол переговоров все же удастся сесть
Шахматы
14:23
«Весь остальной мир просто на это смотрит». Топовый российский шахматист признал вину каждого гражданина рф в войне с Украиной
Фото: FIDE

Известный российский шахматист Даниил Дубов высказался о вторжении россии на территорию Украины:

Должно быть, здорово сказать «нет войне!» и вернуться к своим делам с мыслью о том, что этого достаточно. Печальная же правда в том, боюсь, что большая часть мира видела, что происходит. И практически ничего не было сделано, несмотря на все разговоры о глобальном мире. Мягко выражаясь, не преуспел весь мир. Мы все ответственны.

Очень надеюсь, что как можно скорее прекратится война и возобновятся переговоры. Любые переговоры лучше, чем то, что мы наблюдаем последние тридцать часов.

Украина рассчитывает на помощь мировой общественности в борьбе с россиянами.

Олег Шумейко-младший
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«Весь остальной мир просто на это смотрит». Топовый российский шахматист признал вину каждого гражданина рф в войне с Украиной
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