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02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
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FIS начала расследование касательно ситуации с белорусскими лыжницами Андриюк и Долидович

НОК Беларуси продолжает игнорировать запросы спортсменок
Лыжные гонки
14:55
FIS начала расследование касательно ситуации с белорусскими лыжницами Андриюк и Долидович
Дарья Долидович / Фото - sport.24tv.ua
Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала заявление касательно дела белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович.

«FIS подтверждает, что коды FIS двух спортсменок в нашей базе данных в настоящее время отображаются как «неактивные». FIS связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию об упомянутых спортсменках, и предоставит любую новую информацию по мере ее поступления».


Белорусский Фонд спортивной солидарности также сообщает, что НОК Беларуси игнорирует запросы Андриюк и Долидович.

Ранее спортсменки сообщили, что лишились места в национальной команде после конфликта с Белорусской федерацией лыжных гонок. Причина этому – поддержка Андриюк и Долидович оппозиционной политики в стране.

Источник: tass.ru Владимир Кириченко
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