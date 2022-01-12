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FIS начала расследование касательно ситуации с белорусскими лыжницами Андриюк и Долидович
НОК Беларуси продолжает игнорировать запросы спортсменок
14:55
Дарья Долидович / Фото - sport.24tv.uaМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала заявление касательно дела белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович.
«FIS подтверждает, что коды FIS двух спортсменок в нашей базе данных в настоящее время отображаются как «неактивные». FIS связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию об упомянутых спортсменках, и предоставит любую новую информацию по мере ее поступления».
Белорусский Фонд спортивной солидарности также сообщает, что НОК Беларуси игнорирует запросы Андриюк и Долидович.
Ранее спортсменки сообщили, что лишились места в национальной команде после конфликта с Белорусской федерацией лыжных гонок. Причина этому – поддержка Андриюк и Долидович оппозиционной политики в стране.
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