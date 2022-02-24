﻿Швеция отказалась участвовать в соревнованиях на территории России

Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:45
Федерация лыжных видов спорта Швеции объявила о решении проигнорировать все соревнования в России из-за ее военной интервенции в Украину.
Глава федерации Карин Маттссон:
«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России. Это же касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кроссе в «Солнечной долине».
Сейчас в России находится сборная Швеции по ски-кроссу, безопасность наших спортсменов является приоритетной.
Поэтому мы просим МИД Швеции о поддержке, которая гарантирует им безопасность во время пребывания в России и на обратном пути».
Напомним, ранее от выступлений в России отказался пятикратный олимпийский чемпион.
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