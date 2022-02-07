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Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону

Нина О’Брайен рисково проходила дистанцию и рухнула в последних воротах
Olympics Пекин-2022
16:45
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Нина О'Брайен / Фото - nypost.com

Олимпийские игры – это не только истории невероятных побед, как вот у Макса Перро, который одолел рак, а затем завоевал золото в Пекине. К сожалению, есть и болезненные поражения. Как в переносном, так и в прямом смыслах.

Горнолыжный спорт – это захватывающе. Спортсменам нужно пройти трассу с резкими поворотами и попытаться сделать это как можно быстрее. Для зрителя сложно придумать что-то ярче. Но для участников соревнований… Падения случаются очень часто.

Гигантский слалом. На самом деле, это не самая быстрая дисциплина, совсем не скоростной спуск. Но и безопасным ты ее не назовешь. Американка Нина О'Брайен прекрасно об этом знает.

Нину О'Брайен увозят с трассы
Нину О'Брайен увозят с трассы
Для 24-летней девушки это были первые Олимпийские игры в карьере. Она дебютировала на уровне Кубка мира еще в 18 лет, но так еще ни разу и не сумела пробиться на пьедестал. Правда, с каждым годом заметен ее прогресс.

Итоговое положение в общем зачете Кубка мира:

  • 2019 год – 110 место

  • 2020 год – 74 место

  • 2021 год – 43 место

В зачете гигантского слалома в прошлом сезоне ей удалось финишировать на 17-м месте. Именно он в октябре 2021-го принес ей лучший результат в карьере на этапах Кубка мира – 9-е место. И на Олимпиаде она пыталась сделать все, чтобы сенсационно зацепиться за пьедестал.

В первой попытке американка показала шестой результат. Победитель, как вы понимаете, определяется по сумме времени двух.

И, вот она сенсация. Ее партнер по сборной, титулованная Микаэла Шиффрин, которая приехала в Пекин за медалью (и, наверное, не за одной), ошиблась при первой попытке и осталась без результата. Титул чемпионки Пхенчхана-2018 защитить не удалось.

Так О'Брайен неожиданно оказалась лидером команды. С соответствующим настроением она и вышла на старт. Сразу же после больно влетевшей во флаг француженки Тессы Ворле. Нина буквально атаковала трассу, агрессивно входила в каждый поворот. И, упала в последних воротах, а потом еще по инерции несколько десятков метров пролетела по снегу.

По итогу она осталась без результата, хотя претендовала на попадание в топ-10. Однако это мало кого интересовало. Даже соперницы схватились за голову и от ужаса прикрыли лицо, понимая, насколько жестким было это падение.

Нине около 15 минут предоставляли медицинскую помощь. В итоге, девушку уложили на сани-носилки и увезли с трассы.

Позже американская федерация уточнила, что девушка находится в сознании, что с ней все относительно в порядке. А еще уточнили, что она извинялась из-за задержки, которую спровоцировала, и уточняла какой была ее скорость на трассе. Что за характер! Невероятно. Вместо рыдать от боли, она переживает о таких, казалось бы, пустяках...

Сейчас ей предстоит обследование и только тогда будет понятна тяжесть полученной травмы. Но, судя по фото, там все очень и очень серьезно.

Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница шести золотых медалей чемпионатов мира Микаэла Шиффрин поддержала свою партнершу по сборной:

«Мы так переживаем за Нину… Сегодня она показала столько желания и огня, и все это разлетелось на куски на последнем повороте. Этот спорт… этот вид спорта НАСТОЛЬКО сложен. Он жесток и брутален — гораздо чаще, чем приятен.

Такой воин, как она, вернется сильнее и быстрее, чем когда-либо. Но сегодня мы попросту скрестим пальцы в надежде услышать хорошие новости о ее здоровье».

Остается только пожелать О'Брайен здоровья и скорейшего возвращения. 

Сергей Лукьяненко
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