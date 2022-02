Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону

Нина О'Брайен / Фото - nypost.com

Олимпийские игры – это не только истории невероятных побед, как вот у Макса Перро, который одолел рак, а затем завоевал золото в Пекине. К сожалению, есть и болезненные поражения. Как в переносном, так и в прямом смыслах.

Горнолыжный спорт – это захватывающе. Спортсменам нужно пройти трассу с резкими поворотами и попытаться сделать это как можно быстрее. Для зрителя сложно придумать что-то ярче. Но для участников соревнований… Падения случаются очень часто.

Гигантский слалом. На самом деле, это не самая быстрая дисциплина, совсем не скоростной спуск. Но и безопасным ты ее не назовешь. Американка Нина О'Брайен прекрасно об этом знает.

Для 24-летней девушки это были первые Олимпийские игры в карьере. Она дебютировала на уровне Кубка мира еще в 18 лет, но так еще ни разу и не сумела пробиться на пьедестал. Правда, с каждым годом заметен ее прогресс.

Итоговое положение в общем зачете Кубка мира:

В зачете гигантского слалома в прошлом сезоне ей удалось финишировать на 17-м месте. Именно он в октябре 2021-го принес ей лучший результат в карьере на этапах Кубка мира – 9-е место. И на Олимпиаде она пыталась сделать все, чтобы сенсационно зацепиться за пьедестал.

В первой попытке американка показала шестой результат. Победитель, как вы понимаете, определяется по сумме времени двух.

И, вот она сенсация. Ее партнер по сборной, титулованная Микаэла Шиффрин, которая приехала в Пекин за медалью (и, наверное, не за одной), ошиблась при первой попытке и осталась без результата. Титул чемпионки Пхенчхана-2018 защитить не удалось.

Так О'Брайен неожиданно оказалась лидером команды. С соответствующим настроением она и вышла на старт. Сразу же после больно влетевшей во флаг француженки Тессы Ворле. Нина буквально атаковала трассу, агрессивно входила в каждый поворот. И, упала в последних воротах, а потом еще по инерции несколько десятков метров пролетела по снегу.

По итогу она осталась без результата, хотя претендовала на попадание в топ-10. Однако это мало кого интересовало. Даже соперницы схватились за голову и от ужаса прикрыли лицо, понимая, насколько жестким было это падение.

Scary crash! US skier Nina O’Brien injured her left leg in a crash. She was taken off the slopes in a stretcher but was alert and responsive pic.twitter.com/vRIu9LECVV