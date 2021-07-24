Лесюк упустил шанс побороться за бронзу на Олимпийских играх
Эквадор благодаря Карапасу выиграл свое второе в истории золото Олимпийских игр
Украинец Будяк стал 56-м в групповой велогонке
12:24
Ричард Карапас / Фото: Reuters
Представитель Эквадора Ричард Карапас выиграл групповую велогонку на Олимпийских играх.
С результатом 6.05,26 он стал победителем соревнования. Вторым финишировал Тадей Погачар из Словении с результатом 6.06,33, а третьим стал бельгиец Ваут ван Арт с таким же результатом (6.06,33). Итог серебряной и бронзовой медали определил фотофиниш.
Примечательно, что для Эквадора это лишь второе золото в истории Олимпийских игр.
Также участие принимал и представитель Украины Анатолий Будяк. С результатом 6.16,53 он финишировал 56-м.
Украина пока без медалей на Играх в Токио. Ближе всех к ней был Павел Коростылев. Шанс на бронзу имеет Дарья Белодед.
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