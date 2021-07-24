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Эквадор благодаря Карапасу выиграл свое второе в истории золото Олимпийских игр

Украинец Будяк стал 56-м в групповой велогонке
Olympics Токио-2020
12:24
Эквадор благодаря Карапасу выиграл свое второе в истории золото Олимпийских игр
Ричард Карапас / Фото: Reuters

Представитель Эквадора Ричард Карапас выиграл групповую велогонку на Олимпийских играх.

С результатом 6.05,26 он стал победителем соревнования. Вторым финишировал Тадей Погачар из Словении с результатом 6.06,33, а третьим стал бельгиец Ваут ван Арт с таким же результатом (6.06,33). Итог серебряной и бронзовой медали определил фотофиниш.

Примечательно, что для Эквадора это лишь второе золото в истории Олимпийских игр.

Также участие принимал и представитель Украины Анатолий Будяк. С результатом 6.16,53 он финишировал 56-м.

Украина пока без медалей на Играх в Токио. Ближе всех к ней был Павел Коростылев. Шанс на бронзу имеет Дарья Белодед.

Андрей Усмонов
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