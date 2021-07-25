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Кононенко не финишировала в олимпийском велошоссейном заезде, Кизенхофер сенсационно взяла золото

Валерия была единственной представительницей Украины в этой дисциплине
Olympics Токио-2020
25 июля 12:20
Кононенко не финишировала в олимпийском велошоссейном заезде, Кизенхофер сенсационно взяла золото
Фото: sportdonoda.gov.ua

На Олимпийских играх-2020 в Токио закончился олимпийский велошоссейный заезд среди женщин.

Единственная представительница Украины Валерия Кононенко долгое время держалась в пелотоне, однако во второй части гонки сошла с дистанции. Причины этого пока неизвестны.

Олимпийской чемпионкой сенсационно стала австрийка Анна Кизенхофер, уехавшая в отрыв еще в начале и так и не позволившая соперницам догнать себя. На втором месте голландка Аннемик Ван Влейтен, на третьем – итальянка Элиза Боргини.

 

Пока в Токио на счету сборной Украины только одна медаль.

Сергей Остапенко
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Новости: Велоспорт

Кононенко не финишировала в олимпийском велошоссейном заезде, Кизенхофер сенсационно взяла золото
Кононенко не финишировала в олимпийском велошоссейном заезде, Кизенхофер сенсационно взяла золото
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