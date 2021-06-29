Мерлье во второй раз в карьере выиграл этап гонки Гранд-тура
Легендарный Кавендиш стал победителем четвертого этапа Tour de France
Чемпион очковой классификации «Большой петли» 2011 года первым преодолел финишную черту
21:02
Фото: letour.fr
Британец Марк Кавендиш выиграл четвертый этап Tour de France. Отметим, что в 2011 Марк стал лучшим в очковой квалификации «Большой петли».
Велогонщик Deceuninck - Quick Step преодолел дистанцию за 3 часа 20 минут и 17 секунд. В финишном спринте он опередил Насера Буанни из Team Arkea Samsic и Яспера Филипсена из Alpecin-Fenix.
Лидером общего зачета остался нидерландец Матье Ван дер Пул из Alpecin-Fenix – 16 часов 19 минут и 10 секунд.
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