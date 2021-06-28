Мерлье во второй раз в карьере выиграл этап гонки Гранд-тура

Бельгиец стал победителем третьего этапа Tour de France

Тим Мерлье

Бельгиец Тим Мерлье стал победителем третьего этапа Tour de France. 28-летний велогонщик преодолел маршрут за 4 часа 1 минуту и 28 секунд. В финишном спурте он опередил партнера по команде Alpecin-Fenix Яспера Филипсена, а также представителя Team Arkea Samsic из Франции Насера Буани.

Полные результаты гонки здесь.

Несмотря на триумф Мерлье, желтая маяка лидера осталась о представителя Нидерландов Матье ван дер Пула, который на 8 секунд опережает Жюлиан Алафилипа из Франции. На третью строчку поднялся Ричард Карапас.

Мерлье во второй раз в карьере победил на этапе гонки Гранд-тура. Весной этого года он выиграл один из этапов Giro d'Italia.

Напомним, нынешний Tour de France уже войдет в историю из-за грандиозного завала на первом этапе.